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Названы шансы сборной Канады выиграть третий матч на ЧМ-2025

Чемпионат мира по хоккею в Дании и Швеции набирает обороты. 13 мая, во вторник, состоится матч третьего тура группового этапа Канада — Франция. Стартовое вбрасывание запланировано на 21:20 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение канадцам. Сделать ставку на победу сборной Канады в основное время предлагается с коэффициентом 1.06, что больше 90% вероятности.

Победа сборной Франции по итогам трёх периодов оценивается в 24.0 — около 4% вероятности. Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 16.0.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.23.

На гол на первой минуте можно поставить за 10.0.