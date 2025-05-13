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Канада — Франция: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Канада — Франция: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру ЧМ-2025 по хоккею Канада — Франция.

Ставка: победа Канады с форой (-4) за 1.82.

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В последнем матче со сборной Латвии (7:1), которую канадцы разобрали на винтики, Кросби оформил ассистентский хет-трик. При этом не нанёс ни одного броска в створ ворот. Ветеран «Питтсбург Пингвинз» приносит пользу в национальной команде не только голевыми навыками. Шансы набрать очки будут, разумеется, и в игре со сборной Франции.

Французы уступили сборной Латвии со счётом 1:4. По такой логике должны получить шайб 10 от сборной Канады. Конечно, на это рассчитывать наивно, что-то может пойти не так. Однако канадцы явно в состоянии одержать уверенную победу. Во-первых, так складывается исторически. Даже последний очный матч на ЧМ-2022 взяли со счётом 7:1.

Во-вторых, разница в классе просто колоссальная. Если сборная Финляндии сама себе придумала проблемы, то сборной Канады, судя по тому, как она начала выступление на турнире, такое не грозит. Победа «кленовых листьев» с форой (-4) выглядит заманчиво в качестве ставки. Коэффициент рабочий, а победа с разницей в пять шайб — реальна. ТБ 6.5 шайбы тоже смотрится перспективно.

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