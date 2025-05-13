ЦСКА — «Зенит»: коэффициенты букмекеров на ответный матч Кубка России

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14 мая состоится ответный матч финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Первый матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что ответный матч ЦСКА — «Зенит» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.