Названы шансы ЦСКА отыграться с 0:2 и пройти «Зенит» в Кубке России

14 мая состоится ответный матч финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Первый матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Итоговый успех «Зенита» идёт за 1.18 (около 84%). Если дальше выйдет ЦСКА, сыграет коэффициент 5.80 (16%).