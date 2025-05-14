ЦСКА — «Зенит»: стал известен самый вероятный счёт

14 мая состоится ответный матч финала Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Первый матч «Зенит» выиграл со счётом 2:0.

Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 43% вероятности.

Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 3.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 (6.00). Следом идут победа ЦСКА 1:0 (6.90), нулевая ничья (8.50) и 1:0 в пользу гостей (8.70).