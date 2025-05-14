«Торонто» — «Флорида»: определён фаворит пятого матча серии НХЛ

В четверг, 15 мая, на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто (Канада) состоится пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз».

Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Счёт в серии 2-2.

Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 46% вероятности.

Победа «Торонто» по итогам трёх периодов оценивается в 2.90 — 33%. Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.30.

В то же время аналитики прогнозируют результативный хоккей в пятом матче серии. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.79.