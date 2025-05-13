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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» в четвёртом матче с «Каролиной». Сыграл коэффициент 25.0

На льду «Леново Центр» в американском Роли состоялся четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и закрепили лидерство в серии — 3-1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились американский защитник Шейн Гостисбер, канадские форварды Сет Джарвис и Тейлор Холл, канадский защитник Шон Уокер. На счету российского нападающего Андрея Свечникова гол, у защитника Дмитрия Орлова — результативная передача.

У «Вашингтона» забитый гол на счету канадского защитника Джейкоба Чикрана. Также российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу.

Букмекеры считали «Каролину» фаворитом. Ставки на победу «ураганов» принимались с коэффициентом 1.72: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1720 рублей.

На тотал больше 5.5 гола давали 2.00, на тотал больше 6.5 гола — 2.90. Итоговая победа «Харрикейнз» оценивалась в 1.42.

Заключить пари на гол Овечкина предлагали за 1.90, точный счёт 5:2 был доступен за 25.0.