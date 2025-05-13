«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Алексея Андронова на матч финала Кубка Гагарина

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч финала КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.95.

«Первый матч финальной серии Кубка Гагарина. Мне кажется, что «Локомотиву» нужно начинать сильно лучше, чем это было на предыдущих стадиях, где он позволял себе проигрывать первые домашние матчи. Всё-таки сейчас соперник совсем другой, и концентрация, я думаю, у «Локомотива» должна быть иной. Пользоваться чемпионством в регулярке и преимуществом своей площадки нужно обязательно. Тем более «Локомотив» чуть меньше путешествовал, чем «Трактор», в последнее время.

Я думаю, команда Игоря Никитина готова к тому, чтобы начинать эту серию с победы, открывать её именно таким результатом. Ну и повторюсь, что два раза уже проиграны были первые матчи в серии. Наверное, просто с точки зрения математики эта история повториться не должна.

Моя ставка на победу «Локомотива» в основное время за 1.95. Хорошая ставка, интересная, лучшая, наверное, при детальном рассмотрении этого матча», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».