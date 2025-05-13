«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Павла Лысенкова на матч финала Кубка Гагарина 13 мая

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 3.35.

«У меня такое предчувствие, что первый матч у себя дома «Локомотив» проиграет. Так было и в серии с «Салаватом Юлаевым», и так было в серии с «Авангардом».

Я вижу, что у «Локомотива» есть определённые проблемы с тем, как сразу подстроиться под нового соперника, под новую серию. Плюс «Трактор» — такая команда, к которой не так-то просто подстроиться. Это непростой соперник. Они и камбэки делают, и очень креативно действуют в атаке, и постоянно изобретают что-то новое.

Настоящий такой кружевной, виртуозный челябинский хоккей, в который встроена вся североамериканская структура от Бенуа Гру. Так что «Локомотив» в первом матче может буксовать, особенно учитывая, что команда достаточно долго отдыхала и чуть «заржавела». Год назад «Локомотив» тоже начал финал Кубка Гагарина с поражения после долгой паузы. Они отдыхали слишком долго, и потом было тяжело входить в ритм. Так что мой прогноз — «Локомотив» проиграет первый матч. Победит «Трактор», возможно, даже в основное время — ради хорошего коэффициента.

При этом я вижу, что всю серию выиграет «Локомотив» со счётом 4-3. Я жду седьмой матч. Думаю, будет настоящая драма, в которой «Локомотив» за счёт домашнего льда и своей жёсткой системы в итоге дожмёт «Трактор». Это будет похоже на серию с «Авангардом», где было два овертайма, но «Локомотив» оказался сильнее и выглядел убедительно.