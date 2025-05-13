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«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Романа Габрафикова на игру финала плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Романа Габрафикова на игру финала плей-офф КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч финала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.72.

«Есть какая-то справедливость, потому что именно эти две команды оказались в решающей серии. Обе лучше всех прошли регулярный чемпионат. Обе справились со всеми своими соперниками по ходу плей-офф. В полуфиналах разобрались с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо» синхронно со счётом 4-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 1-й матч
13 мая 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я думаю, что в первых четырёх матчах мы увидим очень активный, быстрый, интересный хоккей. Может быть, он будет не таким результативным, но для финала, наверное, это нормально. Здесь уровень накала, сопротивления, уровень ответственности добавляет интереса каждому матчу.

Мне кажется, что «Локомотив», начиная четвертую серию подряд у себя дома, должен был сделать выводы. Против «Торпедо» — победа, потом поражения от «Авангарда» и «Салавата». Плюс ко всему четыре поражения в финале в прошлом году. Если снова проиграют, получится уже пять подряд. А если вспоминать финал в первом сезоне КХЛ, где они уступили в седьмой игре, то серия вообще неприятная.

Мне кажется, Игорь Никитин и «Локомотив» сделают большой акцент на этой первой игре. Поэтому предлагаю взять просто победу «Локомотива». Думаю, что для них это особенно важно. Да, «Трактору» тоже очень нужно выиграть. Но «Локомотиву» — ещё сильнее.

Если не хочется ставить на победителя, можно взять ТМ 5.5. Потому что будет напряжение, давление, будет чуть потерян тонус. Возможно, первый период вообще закончится 0:0. А потом «Локомотив» за счёт второй
двадцатиминутки нащупает преимущество. Хотя и реализация у них не супер.

В свою очередь, «Трактор» обычно прибавляет в третьем периоде. Если смотреть по предыдущим сериям, то старт матча оставался за «Локомотивом», а концовки — за «Трактором». Поэтому «Локомотиву» важно к третьему периоду иметь преимущество. А «Трактору» — наоборот, не позволить «Локомотиву» уйти в отрыв», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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