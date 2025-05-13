«Локомотив» — «Трактор»: ставка Дарьи Тубольцевой на первый матч финала Кубка Гагарина

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» за 3.25.

«Первый матч любой серии — всегда интрига. А когда речь идёт о финале Кубка Гагарина, интрига возрастает вдвойне. С момента завершения полуфиналов прошла почти неделя — команды успели и восстановиться, и подготовиться к самой важной серии сезона.

«Локомотив» и «Трактор» заслуженно вышли в финал, став первыми в своих конференциях по итогам регулярного чемпионата. Несмотря на предпочтения букмекеров в пользу ярославцев, это будет битва равных. У команды Игоря Никитина, возможно, чуть больше финального опыта — Радулов и Шалунов уже выигрывали Кубок. Лидеры «Трактора» — Шабанов и Кравцов — впервые выступят в финале. Однако и в распоряжении Бенуа Гру достаточно опытных игроков (Светлаков — вообще рекордсмен по финалам КГ, для него это будет седьмой), а молодёжь есть у обеих команд.

Есть и интересная тенденция: «Локомотив» неудачно стартует в сериях — уступал в первых матчах «Авангарду» и «Салавату». Сейчас у команды было на день больше отдыха, чем у «Трактора», и это тоже может сыграть против — потерянный игровой ритм ещё никто не отменял.

С учётом всего этого, в первом матче небольшое преимущество может быть на стороне челябинцев. Да, они часто проигрывают первые периоды, но по числу камбэков в этом плей-офф им нет равных.

Моя ставка: победа «Трактора», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».