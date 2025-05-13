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«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на матч Примеры

«Реал Сосьедад» — «Сельта»: прогноз Егора Титова на матч Примеры
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта» в 36-м туре Примеры сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.78.

«Сельта» проявила волю в прошлом туре в домашнем матче с «Севильей». Победила 3:2, хотя весь второй тайм играла в меньшинстве. Первый тайм закончили 1:1, но в итоге победа команды из Виго. Очень яркая команда в этом сезоне у «Сельты», много забивает, играют в атаку, не стесняются даже самых грозных соперников. Да, проиграли грандам в последний месяц, но 3:4 и 2:3, причём на выезде. Чуть-чуть не хватило в обороне. И «Сельта» рвётся в еврокубки, всё реально для неё.

Испания — Примера . 36-й тур
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сосьедад» сезон провалил. Мне сложно объяснить слабые результаты. Много травм. Захарян всё никак оправиться не может. Но есть и другие потери, более серьёзные. Возможно, тренер изжил себя в этой команде, давно в ней находится. Шесть очков «Сосьедаду» до «Сельты», которая сейчас седьмая и попадает в Лигу Европы. Догнать очень тяжело. Но дома, думаю, баски забьют, тем более все знают, как открыто играет «Сельта».

Поэтому поставлю на «обе забьют». Мне кажется, надёжная ставка», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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