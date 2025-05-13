«Реал Сосьедад» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Ставка: победа «Сельты» с форой (0) за 2.08.

«Реал Сосьедад» переживает один из самых сложных периодов в сезоне. Команда Иманола Альгуасиля не побеждает уже пять матчей подряд. Проблемы в атаке очевидны: за последние пять игр «бело-голубые» забили лишь два мяча, пропустив девять.

В отличие от хозяев, «Сельта» демонстрирует уверенную игру во второй половине сезона. Команда занимает седьмое место с 49 очками и всего на два очка опережает ближайших преследователей. В последних матчах «кельты» показали характер: победа над «Севильей» (3:2) в меньшинстве и провели упорные матчи с «Реалом» из Мадрида (2:3) и с «Барселоной» (3:4). Лидер атаки Борха Иглесиас находится в отличной форме, забив пять голов в последних четырёх матчах.

В первом раунде «Сельта» одержала победу со счётом 2:0, прервав серию из девяти матчей без побед против «Реал Сосьедада».

Учитывая текущую форму команд, «Сельта» выглядит фаворитом, несмотря на выездной статус. «Реал Сосьедад» находится в глубоком кризисе, и даже домашние стены вряд ли помогут команде переломить ситуацию. Поставлю на победу «Сельты» с нулевой форой», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».