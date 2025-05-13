«Севилья» — «Лас-Пальмас»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 13 мая

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Лас-Пальмас».

Ставка: обе забьют — нет за 1.86.

«Матч между «Севильей» и «Лас-Пальмасом» в 36-м туре испанской Примеры может стать ключевым для обеих команд, борющихся за выживание в элите.

«Севилья» переживает один из худших сезонов за последние годы. Команда занимает 16-е место с 38 очками и демонстрирует катастрофические результаты: в последних восьми турах — шесть поражений и две ничьих. После проигрыша «Сельте» (2:3), несмотря на то что соперник играл в меньшинстве, давление на тренера Хоакина Капарроса и игроков достигло предела.

«Лас-Пальмас» находится в ещё более сложной ситуации, располагаясь на 19-й строчке с 32 очками. Команда проиграла три последних матча и демонстрирует проблемы как в атаке, так и в обороне. Отсутствие лидера полузащиты Кириана Родригеса ослабляет центр поля.

«Севилья» страдает от кадровых проблем: травмированы Джибриль Соу, Рубен Варгас и Акор Адамс. Основная надежда — на Доди Лукебакио и возвращение защитника Хосе Анхеля Кармоны после дисквалификации.

Несмотря на уязвимость защиты, реализация моментов остаётся слабым местом обоих коллективов. Ставлю на то, что хотя бы одна из команд не забьёт», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».