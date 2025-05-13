«Даллас» — «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс».

Ставка: победа «Далласа» за 2.09.

«Микко Рантанен прямо сейчас заслуживает звания MVP плей-офф. Финский нападающий «Старз» набрал 18 очков в 10 матчах, из них — 17 в последних шести встречах. Он стал ключевым фактором в концовке серии с «Колорадо» и продолжает доминировать во втором раунде. У «Джетс» пока нет ответа на игру Рантанена.

К тому же у «Далласа» просто убийственное большинство — 30% реализации против 17,1% у соперника. В меньшинстве команда из Техаса тоже выглядит сильнее: 88,6% нейтрализации против 75,8%.

Лучший вратарь «регулярки» Коннор Хеллебайк не может похвастаться стабильностью. В третьей игре серии он выглядел неубедительно, несмотря на неплохую форму дома. Возможно, он не справляется с нагрузкой, а может, «Даллас» просто отлично его изучил. В любом случае, пока он явно уступает уверенно играющему Джейку Оттинджеру.

У хозяев есть все козыри, чтобы забрать четвёртый матч — а там и выход в финал Западной конференции уже не за горами.

Моя ставка: победа «Далласа», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».