Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Даллас» — «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Даллас» — «Виннипег»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Даллас Старз» — «Виннипег Джетс».

Ставка: победа «Далласа» за 2.09.

«Микко Рантанен прямо сейчас заслуживает звания MVP плей-офф. Финский нападающий «Старз» набрал 18 очков в 10 матчах, из них — 17 в последних шести встречах. Он стал ключевым фактором в концовке серии с «Колорадо» и продолжает доминировать во втором раунде. У «Джетс» пока нет ответа на игру Рантанена.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

К тому же у «Далласа» просто убийственное большинство — 30% реализации против 17,1% у соперника. В меньшинстве команда из Техаса тоже выглядит сильнее: 88,6% нейтрализации против 75,8%.

Лучший вратарь «регулярки» Коннор Хеллебайк не может похвастаться стабильностью. В третьей игре серии он выглядел неубедительно, несмотря на неплохую форму дома. Возможно, он не справляется с нагрузкой, а может, «Даллас» просто отлично его изучил. В любом случае, пока он явно уступает уверенно играющему Джейку Оттинджеру.

У хозяев есть все козыри, чтобы забрать четвёртый матч — а там и выход в финал Западной конференции уже не за горами.

Моя ставка: победа «Далласа», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android