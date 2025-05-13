Словения — Латвия: прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2025 по хоккею

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2025 Словения — Латвия.

Ставка: победа Латвии за 1.44.

«Сборная Латвии на пятом месте группы А с тремя очками в двух играх. Команда легко обыграла французов 4:1, забив одну шайбу в меньшинстве, а потом провалилась против канадцев — 1:7.

Первый период против «кленовых» прошел в равномерном режиме. Латыши открыли счёт на восьмой минуте, но пропустили две ответные шайбы за минуту. Но во втором отрезке канадцы уже были похожи на себя, дерзили, давили, забили один гол в меньшинстве. Такие результаты бьют по самолюбию, тем более у Латвии достаточно ветеранов. Если бросать и входить в зону канадцев было тяжело (17:37 по броскам), то против Словении выпадает шанс закрыть все гештальты.

Словенцы заведомо на дне группы без очков и с одной заброшенной шайбой в двух играх. Сборная Канады открыла чемпионат мира как раз против этой команды и была более-менее лояльна к аутсайдеру, не спеша забив четыре шайбы, три из них в большинстве. Словенцы поднялись в первый дивизион, но удержать эту позицию им вряд ли под силу. Не хватает опыта, глубины, лидеров, развития. В стране всего лишь 97 зарегистрированных игроков. В команде есть студент американского университета и нападающий из «Куньлуня».

Латыши ещё не реализовали ни одного численного преимущества. Словенцы могут предоставить им такую возможность. Этот матч кажется проходным, но, так же как и в случае с Казахстаном и Венгрией, имеет высокую значимость для хоккейной Латвии. Надо побеждать и быть на коне!» — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».