Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Словения — Латвия: прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2025 по хоккею

Словения — Латвия: прогноз Дарьи Мироновой на матч ЧМ-2025 по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2025 Словения — Латвия.

Ставка: победа Латвии за 1.44.

«Сборная Латвии на пятом месте группы А с тремя очками в двух играх. Команда легко обыграла французов 4:1, забив одну шайбу в меньшинстве, а потом провалилась против канадцев — 1:7.

ЧМ-2025 . Группа A
13 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Словения
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый период против «кленовых» прошел в равномерном режиме. Латыши открыли счёт на восьмой минуте, но пропустили две ответные шайбы за минуту. Но во втором отрезке канадцы уже были похожи на себя, дерзили, давили, забили один гол в меньшинстве. Такие результаты бьют по самолюбию, тем более у Латвии достаточно ветеранов. Если бросать и входить в зону канадцев было тяжело (17:37 по броскам), то против Словении выпадает шанс закрыть все гештальты.

Словенцы заведомо на дне группы без очков и с одной заброшенной шайбой в двух играх. Сборная Канады открыла чемпионат мира как раз против этой команды и была более-менее лояльна к аутсайдеру, не спеша забив четыре шайбы, три из них в большинстве. Словенцы поднялись в первый дивизион, но удержать эту позицию им вряд ли под силу. Не хватает опыта, глубины, лидеров, развития. В стране всего лишь 97 зарегистрированных игроков. В команде есть студент американского университета и нападающий из «Куньлуня».

Латыши ещё не реализовали ни одного численного преимущества. Словенцы могут предоставить им такую возможность. Этот матч кажется проходным, но, так же как и в случае с Казахстаном и Венгрией, имеет высокую значимость для хоккейной Латвии. Надо побеждать и быть на коне!» — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Первый матч финала Кубка Гагарина и беспощадная Канада: экспресс на хоккей
Первый матч финала Кубка Гагарина и беспощадная Канада: экспресс на хоккей
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android