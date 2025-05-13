Казахстан — Венгрия: прогноз Дарьи Мироновой на игру ЧМ-2025 по хоккею

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЧМ-2025 Казахстан — Венгрия.

Ставка: победа Казахстана в матче за 1.38.

«Казахстанцы одержали одну победу в двух матчах в основное время и рассчитывают развить успех. Неудивительно, что очки набрали именно те, от кого это ожидалось: Старченко, Михайлис, Орехов — и один раз было использовано большинство. Положительный тренд — забитые голы в каждой игре (1.5 в среднем).

Нынешний оппонент не должен стать большим испытанием для сборной Казахстана, у которой есть игроки с опытом КХЛ, ВХЛ и на международной арене. Это шанс реализовать свой атакующий потенциал, но важно настроиться. История очных встреч также на стороне наших соседей. На предолимпийской квалификации казахстанцы одержали победу 5:2. Михайлис оформил хет-трик.

Сборной Венгрии тяжело в элитном дивизионе. В обеих играх команда не была близка к победам, да и с результативностью не клеится: 12 пропущенных, одна забитая. Венгры получили 0:6 от сборной США и 1:6 с Германией. Стоит отдать должное венгерской федерации, которая решила давать шанс своим воспитанникам, а не привлекать канадцев. Пусть свои набираются опыта. В таком же формате действует и казахстанская дружина — ставка на своих.

Команда Олега Болякина должна использовать возможность отточить детали, наработки, подтянуть оборону до встреч с более сильными соперниками. Это важный матч для Казахстана. Свои очки надо забирать», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».