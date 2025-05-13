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Срок внесения поправок в законопроект о Российском спортивном фонде предложили продлить

Срок внесения поправок в законопроект о Российском спортивном фонде предложили продлить
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Комитет Госдумы по физкультуре и спорту предложил увеличить срок предоставления поправок в законопроект о Российском спортивном фонде.

Первоначально срок установили до 9 апреля, но в комитете по физической культуре и спорту предложили продлить его до 9 июня 2025 года. Законопроект приняли в первом чтении 25 марта.

В ходе рассмотрения документа председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин заявил, что ко второму чтению в документе необходимо уточнить цели и функции фонда, порядок проведения конкурсного отбора проектов, которые будут получать деньги от фонда, критерии и сроки отбора проектов. Кроме того, он отметил, что нужно уточнить меры воздействия на фонд в случае его неудовлетворительной работы.

Фонд создают для финансирования мероприятий по развитию физкультуры и спорта, проведения конкурсного отбора программ и проектов в области физкультуры и спорта, а также самостоятельной разработки и реализации таких программ.

Фонд будет формироваться из целевых отчислений букмекеров, добровольных имущественных взносов, пожертвований и прочих поступлений. В него будут направлять отчисления только со ставок на те события, организаторами которых не являются российские спортивные лиги и федерации.

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