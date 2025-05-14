Стали известны шансы «Реала» в первом матче после поражения от «Барселоны»

14 мая в матче 36-го тура испанской Примеры «Реал» примет «Мальорку». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

В предыдущем туре мадридцы уступили «Барселоне» — 3:4.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно приблизительно 75% вероятности.

Победа «Мальорки» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.60.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.