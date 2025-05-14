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«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз на матч чемпионата Испании
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу «Реала» и «Мальорки».

Ставка: «Реал» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.88.

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«Сливочным» необходимо извиниться перед болельщиками за поражение от «Барселоны». А ведь «Реалу» приходится всецело полагаться на результативность. Из-за травм не могут помочь практически все защитники. А оставшиеся у Карло Анчелотти в подспорье часто допускают ошибки. Банально не вывозят.

«Мальорка» проводит весьма неплохой по собственным меркам сезон. Располагается на восьмом месте, дающем возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги конференций. У занимающего девятую строчку «Райо Вальекано» столько же очков, но хуже дополнительные показатели.

Конкуренция мотивирует «Мальорку». Однако наличия стимула мало. Нужны ресурсы и качественная командная игра. Этим похвастаться получается не всегда. Команда уступила в четырёх из семи предыдущих матчей Примеры. Победила нестабильный «Реал Сосьедад» (2:0) и замыкающий турнирную таблицу «Вальядолид» (2:1), а также сыграла вничью с «Леганесом».

Для мадридцев «Мальорка» является удобным соперником. Они выиграли семь из девяти последних очных встреч плюс на «Сантьяго Бернабеу» с разгромным счётом победили три раза. В двух неудачно сложившихся матчах «сливочные» выступали в качестве гостевой команды. Дома — порядок. Так что сенсации не предвидится.

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