«Милан» — «Болонья»: прогноз на финал Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Кубка Италии «Милан» — «Болонья».

Ставка: «Милан» возьмёт трофей за 1.84.

Длина скамейки запасных — важное преимущество «россонери», но не единственное. По ходу сезона «Интер» ни разу не смог победить «Милан». «Нерадзурри» уступили в матче за Суперкубок Италии, хотя вели в счёте 2:0. А также разгромно проиграли ответную полуфинальную встречу Кубка Италии.

Сержиу Консейсау очень сильный мотиватор. У португальца были проблемы со стабильностью в результатах, но он смог разобраться и с этим. Миланцы проиграли только два из девяти последних матчей чемпионата Италии. Поднялись на восьмую строчку.

А вот «Болонья» на последнем отрезке сезона заметно сбавила ход. Выиграла только один из шести предыдущих матчей чемпионата Италии. Это ещё один плюсик в копилочку «Милана». Ведь «Болонья» потратила много энергии. Она прикладывала усилия, чтобы набрать как можно больше очков. Была мотивирована желанием получить путёвку в Лигу чемпионов, однако не справилась с давлением конкурентов. Старания, возможно, оказались напрасными.

Заключить пари на то, что «россонери» выиграют Кубок Италии, можно с коэффициентом 1.84. В решающем матче проявятся все самые сильные качества команд. «Милан» лучше готов ментально и физически. Техничных футболистов в его составе будет побольше, чем у «Болоньи». Исход предсказуем.