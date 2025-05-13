«Динамо» Махачкала и БЕТСИТИ создали арт-объект в Каспийске

Местный художник Андрей Калугин нарисовал уникальный мурал на стене одного из домов города высотой в девять этажей.

На нём изображена новая форма клуба с кайтагской вышивкой, элементы традиционных дагестанских орнаментов, игроки команды, а также узнаваемые пейзажи региона.

Посмотреть на мурал можно по адресу: г. Каспийск, проспект М. Омарова, 10.

В новой форме, которую «Динамо» выпустило при поддержке БЕТСИТИ, команда будет играть до конца сезона.

Также клуб снял документальный мини-сериал #ДинамоЭтоДагестан, он стартовал с серии про лидера команды Гамида Агаларова. Посмотреть сериал можно по ссылке.

Реклама. 18+ ООО «Фортуна» ИНН: 6164205110