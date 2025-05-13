«Динамо» Махачкала и БЕТСИТИ создали арт-объект в Каспийске
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Местный художник Андрей Калугин нарисовал уникальный мурал на стене одного из домов города высотой в девять этажей.
На нём изображена новая форма клуба с кайтагской вышивкой, элементы традиционных дагестанских орнаментов, игроки команды, а также узнаваемые пейзажи региона.
Посмотреть на мурал можно по адресу: г. Каспийск, проспект М. Омарова, 10.
В новой форме, которую «Динамо» выпустило при поддержке БЕТСИТИ, команда будет играть до конца сезона.
Также клуб снял документальный мини-сериал #ДинамоЭтоДагестан, он стартовал с серии про лидера команды Гамида Агаларова. Посмотреть сериал можно по ссылке.
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