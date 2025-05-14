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США — Норвегия: прогноз на матч ЧМ-2025

США — Норвегия: прогноз на матч ЧМ-2025
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЧМ-2025 США — Норвегия.

Ставка: США победят всухую за 3.20.

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Сборная США, несмотря на то что некоторые лидеры продолжают участие в плей-офф НХЛ и находятся вне состава национальной команды, традиционно считается одним из фаворитов турнира. Первые две встречи это только подтвердили. Американцы крупно и всухую обыграли сборную Дании (5:0) и сборную Венгрии (6:0).

А вот последний матч со сборной Швейцарии, которая по большому счёту уступает в классе, звёздно-полосатые неожиданно уступили — 0:3. Здесь можно поздравить швейцарцев, но важнее то, что теперь подопечные Райана Варсофски должны разозлиться. Сборной Норвегии не позавидуешь.

Во-первых, норвежская команда, в отличие от соседних Швеции и Финляндии, сильными хоккеистами не славится. На этом чемпионате мира проиграла сборным Казахстана и Чехии с одинаковым счётом 1:2. К атаке есть большие вопросы. Во-вторых, норвежцы проводили игру 13 мая, в то время как американцы получили больше отдыха на целый день.

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