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«Спартак» — «Ростов»: определён фаворит матча Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: определён фаворит матча Кубка России
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В четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Победитель получит право сразиться за трофей.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 5.10 — 18% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч финала Пути регионов в Кубке России получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

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