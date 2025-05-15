«Спартак» — «Ростов»: назван самый вероятный счёт

В четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч финала Пути регионов «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Победитель получит право сразиться за трофей.

Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 5.10 — 19% вероятности. Ничейный исход представлен в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Наиболее вероятный исход — 1:1 по итогам основного времени (6.20). Следом идёт 1:0 в пользу «Спартака» (7.30) и победа красно-белых 2:1 (8.70).