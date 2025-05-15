Букмекеры оценили шансы «Спартака» выйти в Суперфинал Кубка России

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В четверг, 15 мая, на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч финала Пути регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. Победитель получит право сразиться за трофей.

Букмекеры считают явным фаворитом подопечных Деяна Станковича. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно равно 55% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам 90 минут оценивается в 5.10 — 19% вероятности. Ничейный исход по итогам двух таймов представлен в линии за 3.90.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Выход «Спартака» в Суперфинал Кубка России оценён в 1.44 (около 69% вероятности), итоговый успех «Ростова» доступен за 3.10 (31%).