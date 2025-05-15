«Спартак» — «Ростов»: прогноз на финал Пути регионов Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на встречу «Спартак» — «Ростов».

Ставка: победа «Спартака» за 1.76.

Встреча станет для «Ростова» четвёртым выездом подряд за последние две недели. С учётом современных трудностей с логистикой, это дополнительная нагрузка.

«Спартак» проиграл «Динамо» в дерби. Мало того, что отстал от тройки лидеров в чемпионате России, так ещё и пропустил вперёд конкурента. Про чемпионство уже речи не идёт, но и на медали теперь рассчитывать сложно. Остаётся Кубок России — последний шанс спасти сезон и хоть как-то оправдать дорогостоящие трансферы. Команда явно будет злая на поле.

В-третьих, на первый план выйдет фигура Деяна Станковича. Сербский специалист — это про мотивацию. А настраиваться есть на что. Помимо очевидной борьбы за выход в финал, красно-белые наверняка припомнят «Ростову» двухматчевое противостояние в 1/4 финала Пути РПЛ. Тогда, в ноябре прошлого года, ростовчане одержали две победы. За такое тоже надо мстить.

Сам же «Ростов» выше седьмой строчки в РПЛ не поднимется, а ниже девятой не опустится. Кубок России — реальная возможность выиграть титул и прыгнуть выше головы, но команда, мягко говоря, не так хороша, чтобы в это поверить. На отрезке из восьми последних встреч у неё всего две победы при трёх поражениях всухую. «Спартаку» тоже проиграла — со счётом 0:3. Проиграет снова.