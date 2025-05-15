Букмекеры оценили шансы «Барселоны» стать чемпионом Испании сегодня

В четверг, 15 мая, на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона». Стартовый свисток каталонского дерби запланирован на 22:30 мск.

Сине-гранатовые гарантируют себе итоговое первое место в турнирной таблице в случае победы.

Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 75% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается в 10.50 — примерно 9% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 6.00 (16%).

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.