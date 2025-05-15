«Эспаньол» — «Барселона»: назван самый вероятный счёт каталонского дерби

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В четверг, 15 мая, на стадионе «Стейдж Фронт» в Барселоне состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» — «Барселона». Стартовый свисток каталонского дерби запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 75% вероятности.

Победа «Эспаньола» оценивается в 10.50 — менее 10% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 6.00.

В то же время аналитики прогнозируют результативный футбол в дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей (7.50). Следом идёт победа сине-гранатовых 3:1 (8.60) и 2:1 (8.90), а также ничья 1:1 (9.50).