«Эспаньол» — «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Ла Лиги «Эспаньол» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 3.5 гола за 2.50.

Для того чтобы досрочно стать чемпионом, надо просто выиграть в дерби с «Эспаньолом», и конкуренты уже никак не помешают.

«Эспаньол» в нынешнем сезоне борется за сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата Испании. За три тура до конца сезона находится в середине турнирной таблицы, но плотность настолько высокая, что запаса перед зоной вылета почти нет — пять очков.

За двумя ничьими и тремя победами с конца марта последовали три поражения подряд. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (0:1), «Бетису» (1:2) и «Леганесу» (2:3). Последний — прямой конкурент в борьбе за выживание. В целом коллектив не так много пропускает, но у него есть трудности с реализацией. Сегодняшнюю «Барселону», которая ещё и в первом круге выиграла со счётом 3:1, таким не испугать.

После двух подряд сложнейших со всех точек зрения матчей с «Интером» и «Реалом» Ханс-Дитер Флик наверняка перетасует состав. Однако запаса класса и мотивации сине-гранатовым должно хватить в любом случае, чтобы оформить досрочное чемпионство. Каким может быть итоговый счёт? В районе того, что был в первом круге.

«Барселона» зачастую бросает на амбразуру Войцеха Щенсного из-за своего стиля игры. У «Эспаньола», для которого предстоящая встреча является принципиальной, будут шансы забить. Но посмотрите, сколько забивает сама «Барселона»! 95 мячей в 35 матчах Ла Лиги и 43 мяча в 14 встречах Лиги чемпионов — очень внушительно. Что-то вроде 3:1 здесь вполне может быть.