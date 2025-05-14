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ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.

«В первой игре «Зенит» оказался сильнее 2:0, у армейцев были вопросы по судейству.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА надо отыгрывать два мяча. Удастся ли это сделать? Большой вопрос. Да, сейчас ЦСКА на ходу, команда неплохо ротирует состав, Николич грамотно командой управляет, но есть проблемы с Дивеевым, который вряд ли в этом матче появится. Но всякое бывает в футболе, у «Зенита» впереди важный матч против «Ростова» в чемпионате.

«Зенит» выглядит несбалансированно. Есть хорошие моменты, такие как индивидуальная игра Луиса Энрике, желание показать себя Лусиано, постоянная ротация на флангах Педро и Мостового, но травма Вендела даёт о себе знать.

Сложная игра, с точки зрения прогноза тоже. Я остановлюсь на своём любимом варианте – 2-3 гола в матче, так как качнуться может в любую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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