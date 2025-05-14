ЦСКА — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.

«В первой игре «Зенит» оказался сильнее 2:0, у армейцев были вопросы по судейству.

ЦСКА надо отыгрывать два мяча. Удастся ли это сделать? Большой вопрос. Да, сейчас ЦСКА на ходу, команда неплохо ротирует состав, Николич грамотно командой управляет, но есть проблемы с Дивеевым, который вряд ли в этом матче появится. Но всякое бывает в футболе, у «Зенита» впереди важный матч против «Ростова» в чемпионате.

«Зенит» выглядит несбалансированно. Есть хорошие моменты, такие как индивидуальная игра Луиса Энрике, желание показать себя Лусиано, постоянная ротация на флангах Педро и Мостового, но травма Вендела даёт о себе знать.

Сложная игра, с точки зрения прогноза тоже. Я остановлюсь на своём любимом варианте – 2-3 гола в матче, так как качнуться может в любую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».