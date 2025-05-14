ЦСКА — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер и эксперт Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч Пути РПЛ Кубка России ЦСКА — «Зенит». Встреча в Москве начнётся в 19:30 мск 14 мая.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.77.

«Зенит» выиграл первый матч 2:0. Экспериментальная оборона ЦСКА позволяла «Зениту» создавать моменты, и он комфортно победил.

«Зенит» очень здорово играет в обороне, когда ведёт в счёте, а сейчас он ведёт по сумме двух встреч. ЦСКА тоже хорошо играет в обороне при любом счёте. Так что голов будет мало. У меня один вариант на этот матч – тотал меньше 2.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».