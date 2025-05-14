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ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 14 мая

ЦСКА — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка России 14 мая
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.81.

«Первая игра закончилась 2:0 в пользу «Зенита». Кто по сумме двух встреч победит, тот сыграет в финале против «Спартака» или «Ростова».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я жду очень вязкую игру. В последнее время встречи этих команд очень тяжёлые, «низовые», очень много борьбы, потому что ЦСКА пытается не давать игру «Зениту». Мой прогноз – тотал меньше 2.5. Он очевидный, лежит на поверхности.

Давайте порассуждаем дальше, как будет развиваться игра? В последнее время «Зенит» не играет с позиции силы. Одно дело, когда у тебя в полузащите есть Клаудиньо и Вендел, Глушенков, и совсем другое, когда их нет. Клаудиньо уже в команде нет, у Вендела – травма, а Глушенков провёл несколько невзрачных матчей. Поэтому делается акцент на том, что выходят футболисты, которые очень дисциплинированы, добегают, дорабатывают, которые не дают играть другим. А впереди «Зенит» свои шансы находит и голы забивает. ЦСКА тоже никогда не бежит вперёд, не раскрывается, играет умело в обороне и ищет свои шансы впереди.

«Зенит» будет пытаться сохранить счёт первого встречи и играть с оглядкой на свои ворота. В первом тайме я голов не жду. Если игра и станет как-то раскрываться, то это уже будет во втором тайме», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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