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ЦСКА — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России

ЦСКА — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (0) за 2.36.

«Ответный кубковый матч ЦСКА — «Зенит». Обязан напомнить, что матч в Питере закончился победой хозяев — 2:0. Кассьерра и Мостовой с пенальти забили по голу в каждом тайме. И это очень хороший задел для выхода в финал Кубка России. И у меня нет сомнений, что «Зенит» пройдёт дальше.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
14 мая 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая результат первого матча, ЦСКА обязан играть в атаку с первых минут, не так, как с «Краснодаром» в первом тайме, аккуратно, не рискуя. Напомню, что тот матч армейцы выиграли 1:0, забив единственный мяч именно во втором тайме. В таком случае у «Зенита» появится пространство, и, имея скоростных игроков линии атаки, Педро, Луиса Энрике, Гонду, Мостового, гости могут наказать хозяев в контратаке.

Поэтому можно рассмотреть несколько вариантов для прогноза. Первое, «обе забьют» — не уверен. «Второй тайм результативнее первого» — согласен. Первый тайм вообще может закончиться, по моему мнению, со счётом 0:0. Но я за победу «Зенита» с форой (0) за 2.36», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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