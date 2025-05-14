ЦСКА — «Зенит»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (0) за 2.36.

«Ответный кубковый матч ЦСКА — «Зенит». Обязан напомнить, что матч в Питере закончился победой хозяев — 2:0. Кассьерра и Мостовой с пенальти забили по голу в каждом тайме. И это очень хороший задел для выхода в финал Кубка России. И у меня нет сомнений, что «Зенит» пройдёт дальше.

Учитывая результат первого матча, ЦСКА обязан играть в атаку с первых минут, не так, как с «Краснодаром» в первом тайме, аккуратно, не рискуя. Напомню, что тот матч армейцы выиграли 1:0, забив единственный мяч именно во втором тайме. В таком случае у «Зенита» появится пространство, и, имея скоростных игроков линии атаки, Педро, Луиса Энрике, Гонду, Мостового, гости могут наказать хозяев в контратаке.

Поэтому можно рассмотреть несколько вариантов для прогноза. Первое, «обе забьют» — не уверен. «Второй тайм результативнее первого» — согласен. Первый тайм вообще может закончиться, по моему мнению, со счётом 0:0. Но я за победу «Зенита» с форой (0) за 2.36», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».