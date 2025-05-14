ЦСКА — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на встречу Кубка России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.97.

«ЦСКА против «Зенита», ответный полуфинал Кубка России. Первый матч ЦСКА проиграл с плохим счётом 0:2, и с такой разницей, конечно, проигрывать в плей-офф — это очень плохо. Теперь ЦСКА нужно очень постараться, чтобы вытащить это противостояние.

ЦСКА дома играет. В целом весной в очень хорошей форме он, да, в чемпионате самая стабильная команда с точки зрения результатов. И ЦСКА, я думаю, постарается совершить чудо, потому что клуб в чемпионате за первое место не борется, поздновато включились, да, но есть возможность ЦСКА спасти этот сезон, выиграв трофей, взяв Кубок России.

«Зенит» борется за чемпионство, он в последнем туре обыграл «Динамо» Махачкала, не без труда, и воспользовался осечкой «Краснодара». ЦСКА, в общем, помог «Зениту» сократить отставание от первого места, обыграв «Краснодар» на своём поле, и теперь у питерцев есть реальные шансы на чемпионство. Но нужно всё-таки ждать осечки «Краснодара».

Так что «Зенит» увлечён этой борьбой. Естественно, у него на первом месте чемпионство в РПЛ и потом уже Кубок, но в любом случае это не значит, что «Зенит» сыграет спустя рукава. У него есть преимущество в два мяча, что даёт, в общем, такую серьёзную фору.

Я в исход здесь лезть не буду. Я думаю, что самым, наверное, компромиссным вариантом и популярным будет в такой ситуации ставка «количество голов два или три в матче» за 1.97. В первой игре эта ставка, например, прошла, 2:0 «Зенит» выиграл. Я думаю, что в ответной игре может быть что-то похожее», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».