ЦСКА — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Кубка России в Москве

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 1:1 за 5.40.

«Ответный матч финала Кубка России Пути РПЛ, ЦСКА против «Зенита». Армейцы только что важнейшую встречу в чемпионате выиграли, у них есть все шансы на высокий финиш. Но в Кубке я не уверен, что им удастся выйти в главный финал.

В общем-то, в финал Пути РПЛ вышли действительно лучшие команды, как минимум второй половины сезона. После зимней паузы обе отлично выступают, редко проигрывают. ЦСКА в Премьер-Лиге так и вовсе в 2025 году ни разу не уступал, единственная его неудача как раз с питерцами была в Кубке.

«Зенит» же проиграл «Спартаку» в чемпионате, однако было это давно, ещё в начале марта. С тех пор клуб всего дважды сыграл вничью, в остальных матчах побеждал. Сейчас команда Семака близка к чемпионству в Премьер-Лиге. Причём ЦСКА помог ей – одолел на выходных лидирующих краснодарцев со счётом 1:0. Теперь между первым и вторым местом всего одно очко.

ЦСКА же постарается финишировать как минимум третьим. Он близок к этой цели. Правда, сейчас надо ещё сохранить отрыв от четвёртого «Динамо», который насчитывает всего два очка. Догнать второй «Зенит» уже будет тяжелее – разрыв пять очков.

Тут я жду равной игры. У «Зенита» преимущество в два гола, в первом их матче он был результативнее. Но победы питерцев и сейчас не ожидаю, скорее команда Семака сыграет на удержание счёта, понимая, что ей надо сохранить силы на последние туры РПЛ. ЦСКА тоже выступит, скорее, прагматично», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».