«Милан» — «Болонья»: ставка Александра Мостового на финал Кубка Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Милан» — «Болонья».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 9.00.

«Финал Кубка Италии, «Милан» против «Болоньи». Необычный сезон проводят обе команды, пытаются попасть в еврокубки. У миланцев с этим вопросом больше проблем, так что сейчас они могут быть больше мотивированы.

Тут важнейшее значение имеет Серия А и их шансы на финиш в топ-6, что будет означать попадание в еврокубки. В общем-то, у них обоих есть шанс попасть в Лигу чемпионов. «Милану», правда, сделать это будет сложнее. Сейчас он с 60 балами идёт на восьмом месте, отставание от топ-4 за два тура до финиша насчитывает четыре очка – не так много. Но для успешного попадания в ЛЧ команде Консейсау необходимо ещё опередить сразу трёх соперников.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 14 мая 2025, среда. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

Как раз одним из трёх клубов, идущих выше «Милана», является «Болонья». Долгое время она сама шла близко к топ-4, но из-за частых неудач недавно опустилась на седьмое место. У неё шансов на финиш в топ-6 больше – отставание от шестой «Ромы» насчитывает один балл, а от «Лацио» и «Ювентуса» с пятой и четвёртой строчек – два.

Обоим коллективам предстоит провести в Серии А ещё по одной не самой простой игре. Так, «Милан» ещё сыграет с «Ромой», а «Болонья» — с «Фиорентиной». Так что вероятность успешного завершения сезона для них обоих не так высока.

Интересно, что друг с другом они играли буквально пару дней назад, на выходных в Серии А. И «Милан», на удивление, смотрелся лучше соперника, особенно в атаке. «Болонья» больше оборонялась, пыталась контролировать мяч, но пропустила трижды по итогу, забив в ответ всего один раз – 1:3 в итоге. Так оппоненты и заняли соседние места в Серии А.

Я тут жду интересного финала. Но предпочтение отдам «Милану». Клубу нужнее трофей по статусу, по тому, как он проводил сезон, а шёл он большую часть времени ближе к середине Серии А. «Болонья» же и так имеет много шансов на выход в еврокубки, даже, возможно, в топ-4. Так что тут я поверю в команду Консейсау», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».