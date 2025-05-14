«Милан» — «Болонья»: ставка Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Италии «Милан» — «Болонья».

Ставка: обе забьют за 1.84.

«Милан» против «Болоньи». Миланцы сезон проваливают, в целом если говорить. Потому что в Лигу чемпионов вряд ли попадут они. Шансы там есть только теоретически, за два тура до конца зацепиться за четвёртое место, но это при каком-то фантастическом раскладе только может произойти. Поэтому в ЛЧ «Милан» вряд ли попадёт. Однако есть возможность выиграть Кубок и попасть в Лигу Европы. Напрямую сделать это можно и через чемпионат, даже проиграв финал Кубка, но понятно, что есть желание взять трофей и спасти этот в целом неудачный для себя сезон.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 14 мая 2025, среда. 22:00 МСК Милан Милан Не начался Болонья Болонья Кто победит в основное время? П1 X П2

«Болонья» в чемпионате в последних турах не выигрывает, и она выпала из зоны Лиги чемпионов. Но в целом, если учитывать, что это первый сезон Винченцо Итальяно, он был сразу с Лигой чемпионов, с общим этапом, с восемью матчами, «Болонья» сильно по результатам не просела, по сравнению с Тьяго Моттой и его прошлым сезоном. И у «Болоньи» на Лигу чемпионов шансы есть, можно через чемпионат попасть. Хоть шансов уже и меньше, чем несколько недель назад, но тем не менее они имеются.

И «Болонья» показывает очень привлекательный футбол, это одна из самых доминирующих команд, вторая команда по владению в Серии А. В общем, фирменный стиль и игру Винченцо Итальяно мы увидели и в «Болонье» тоже. Раньше восхищались и в «Фиорентине», которую он дважды доводил до финалов еврокубков, до финалов Лиги конференций, пусть дважды и уступал. Но тем не менее команда в этих финалах играла, для неё это уже достижение.

«Болонья» — команда, склонная к доминированию. «Милан» очень хорош на контратаках, он забил после контратак семь голов. «Болонья» после контратак пропустила столько же. «Болонья» бывает уязвима в переходах из атаки в оборону. Но при этом она сама в позиционных атаках моменты может создавать. Я, честно говоря, здесь просто возьму ставку «обе забьют». У «Милана» сильный состав, у «Болоньи» — один из самых привлекательных стилей. И, мне кажется, здесь «обе забьют» — ставка, которая должна пройти.

Вот в последней встрече этих команд совсем недавно, в последнем туре чемпионата «обе забьют» ставка прошла. 3:1 «Милан» выиграл, вытащил матч, уступая 0:1. Вообще, при Сержио Консейсау это уже такая фирменная черта «Милана» — пропускать первыми и потом спасать встречи, совершать камбэки. Я думаю, что в финале Кубка стоит ждать результативного футбола», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».