«Реал» Мадрид — «Мальорка»: прогноз Эдуарда Мора на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Мальорки» с форой (+1.5) за 1.80.

«В 36-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» дома сыграет против «Мальорки». После поражения от «Барселоны» «Реал» уже потерял шансы стать чемпионом. Из Лиги чемпионов команда тоже уже вылетела. Много травмированных. Уже известно, что Карл Анчелотти возглавит сборную Бразилии. Поэтому команда уже может спокойно доигрывать сезон. И футболисты уже думают о том, как сыграть на клубном чемпионате мира, который будет в июне.

Учитывая все сложности у «Реала», я думаю, что они в этом матче точно не победят крупно. Я вообще не удивлюсь, если «Мальорка» сыграет вничью и отнимет очки. «Мальорка» находится на девятом месте, и ей нужно всего два очка до седьмого места. Вполне возможно, что седьмое место в чемпионате Испании, а, может быть, даже и восьмое, позволят сыграть в Лиге конференций. Так что «Мальорке» есть за что бороться. «Реал» же, повторюсь, обескровленный, уставший и с большими проблемами», — приводит слова Мора «РБ Спорт».