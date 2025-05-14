«Реал» Мадрид — «Мальорка»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Мальорка».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«Реал» против «Мальорки» сыграет в 36-м туре чемпионата Испании. Всего несколько дней прошло с очередного «остросюжетного» «класико», и вот снова матч Примеры. Думаю, тяжёлую победу тут всё-таки добудут мадридцы.

Можно сказать, что «Реал» был ближе всего к победе над «Барселоной» в этом сезоне несколько дней назад. Начал клуб отлично, Мбаппе сделал дубль, по итогу вообще хет-трик на свой счёт записал. Но этого не хватило даже для ничьей. «Барселона» в этом сезоне, конечно, удивительные матчи выдаёт, возвращается в игру после 0:2, по итогу выигрывает 4:3. Нынешнему проблемному «Реалу» с ней совсем тяжело тягаться.

И, в общем-то, теперь интриги в чемпионате Испании почти нет на верхушке таблицы. Разрыв между первым и вторым местом увеличился до семи очков, которые «Реалу» в оставшихся трёх турах вряд ли удастся сократить, в первую очередь потому, что сама «Барселона» вряд ли потеряет очки даже в одной из трёх игр. Сами подопечные Анчелотти с большой вероятностью выиграют в оставшихся противостояниях, хотя и не без труда – помимо «Мальорки», надо будет ещё сыграть с «Севильей» и «Реалом Сосьедад».

А вот у «Мальорки» «жаркое» окончание сезона. Она идёт сейчас на девятом месте и имеет все шансы на финиш в топ-8, что будет означать попадание в еврокубки. Для клуба это был бы большой успех. И сейчас он восьмому «Райо Вальекано» проигрывает только по дополнительным параметрам, седьмая «Сельта» отрывается от них обоих всего на два очка. Так что борьба между ними на финише будет плотная.

Причём интересно, что последний матч в чемпионате «Мальорка» как раз проведёт против прямого конкурента, «Райо». Правда, до этого будут игры ещё как раз с «Реалом» и «Хетафе». Далеко не факт, что коллектив максимум очков в этих противостояниях наберёт, он недавно шёл на небольшой серии без побед из трёх игр.

Тут я все-таки поставлю на «Реал». Очень обидно ему было проигрывать в четвёртом «класико» в этом сезоне, ещё и терять шансы на чемпионство. Так что команда Анчелотти сейчас будет разозлена, выиграет она, но не с крупным счётом, с уровнем «Мальорки» тоже нужно считаться», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».