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«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли

«Торонто» — «Флорида»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч Кубка Стэнли
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Журналистка Дарья Тубольцева предложила ставку на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» – «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Флориды» за 2.20.

«Серия быстро перевернулась: «Флорида» выиграла два домашних матча и сравняла счёт 2-2. В последней игре «Торонто» часто удалялся, допускал ошибки, а под занавес и вовсе устроил потасовку — пользы от неё не было. Похоже, в следующей встрече Мэттью Ткачук устроит настоящую «охоту» на Макса Доми. Фанаты тем временем критикуют Остона Мэттьюса — у него до сих пор ни одного гола в серии.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Флориды» игра постепенно налаживается. Старт серии команда Пола Мориса, по сути, проспала, но затем вошла в ритм. «Пантеры» почувствовали вкус крови и, похоже, готовы забирать пятую игру. В отличной форме Сергей Бобровский — в воскресенье он оформил свой пятый «сухарь» в плей-офф за карьеру. Брэд Маршан продолжает доставлять неудобства своей «любимой» команде, он и очки набирает, и под кожу залезает. Все козыри — у действующих чемпионов.

Моя ставка: победа «Флориды», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».

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