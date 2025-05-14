Сергей Игнашевич стал амбассадором БЕТСИТИ

Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива», рекордсмен по количеству матчей за сборную, шестикратный чемпион России подписал эксклюзивное соглашение с букмекерской компанией.

БЕТСИТИ и Игнашевич планируют провести ряд совместных активностей и мероприятий. В планах совместные розыгрыши в соцсетях, стримы в соцсетях, живое общение с аудиторией и многое другое.

К анонсу сотрудничества БЕТСИТИ выпустил специальный мерч с силуэтом экс-футболиста в форме сборной и его подписью, который скоро будет разыгран в соцсетях.

Также Сергей является постоянным участником подкаста о футболе Cappuccino & Catenaccio, выходящем при поддержке БЕТСИТИ.

Игнашевич — один из самых титулованных футболистов в России. Он шестикратный победитель чемпионата России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, победитель Кубка УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008, четвертьфиналист домашнего чемпионата мира — 2018. В качестве тренера работал в молодёжной команде ЦСКА, «Торпедо» и «Балтике». По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим тренером в Первой лиге и вывел калининградцев в РПЛ.

Другими амбассадорами БЕТСИТИ являются известный комментатор Александр Неценко, трёхкратный чемпион России по футзалу и блогер Ольга Тигина, а также популярный журналист Вадим Лукомский.

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