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Стали известны шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Трактором»

В четверг, 15 мая, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Первая игра осталась за челябинцами.

Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, тотал больше 4.5 шайбы — с таким же коэффициентом.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идет за 1.54 (63%), итоговый успех «Трактора» доступен за 2.65 (37%).