Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Стали известны шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Трактором»

Стали известны шансы «Локомотива» сравнять счёт в серии с «Трактором»
Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 15 мая, на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
Флик и Ямаль станут чемпионами в дерби. Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»
Флик и Ямаль станут чемпионами в дерби. Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Первая игра осталась за челябинцами.

Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно составляет 51% вероятности.

Победа челябинского «Трактора» по итогам трёх периодов оценивается в 3.50 — 27% вероятности.

Если соперникам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 4.10.

Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, тотал больше 4.5 шайбы — с таким же коэффициентом.

Победа «Локомотива» с учётом овертайма идет за 1.54 (63%), итоговый успех «Трактора» доступен за 2.65 (37%).

Материалы по теме
«Локомотив» — «Трактор», второй матч. Ярославль горячо отреагирует на поражение
«Локомотив» — «Трактор», второй матч. Ярославль горячо отреагирует на поражение
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android