«Локомотив» — «Трактор»: прогноз на второй матч финала КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на второй матч серии «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: «Локомотив» выиграет первый период за 2.70.

Игорю Никитину не привыкать делать выводы из неудачных стартов. По ходу плей-офф КХЛ «Локомотив» дважды начинал серию с поражения. Это третий случай. Однако всегда брал себя в руки и выдавал победные серии. Строго говоря, ехать в Челябинск к такому сопернику при 0-2 в серии очень опасно, так что логично ждать от ярославцев увеличение давления.

Любопытный факт — «Трактор» лучше всего проводит третьи периоды в этом сезоне. Даже игроки не могут понять, в чём дело, но первая встреча финала Кубка Гагарина только подтвердила закономерность. Зато начинает матчи клуб долго, у него 10 поражений по итогам первой двадцатиминутки в нынешнем плей-офф. Это может стать проблемой, учитывая, что хозяева нарастят давление.

«Локомотив» регулярно в домашних матчах выходит с преимуществом на второй период. В том числе за счёт прессинга. Даже если железнодорожники не сравняют счёт в серии, то как минимум начало второй игры должно остаться за ними. Поможет неувядающий Александр Радулов. Без пяти минут 39-летний нападающий успевает везде: и обороне помогать, и атаки строить. В первых периодах этого плей-офф у него 2+1.