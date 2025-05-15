Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки на матч Примеры

«Осасуна» — «Атлетико» Мадрид: прогноз и ставки на матч Примеры
Комментарии

В четверг, 15 мая, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне состоится матч 36-го тура испанской Примеры «Осасуна» — «Атлетико». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
Флик и Ямаль станут чемпионами в дерби. Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»
Флик и Ямаль станут чемпионами в дерби. Прогноз на матч «Эспаньол» — «Барселона»

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается в 3.90 — около 25% вероятности. На ничейный исход можно поставить за 3.40.

В то же время аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.16.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Материалы по теме
«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Диего Симеоне уже ничего не нужно
«Осасуна» — «Атлетико». Прогноз: Диего Симеоне уже ничего не нужно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android