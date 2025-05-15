«Осасуна» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на встречу Ла Лиги между «Осасуной» и «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.20.

Мадридский клуб действительно какое-то время бился в Лиге чемпионов и претендовал сразу на два титула на внутренней арене, однако самую ответственную часть сезона завалил.

Диего Симеоне собрал очень приличную команду в этом сезоне, которая отрезками была хороша везде. Но заканчивает коллектив в энергосберегающем режиме. Домашние матчи мотивируют — три последних удалось выиграть с общим счётом 11:2. Зато к выездам «матрасники» относятся прохладно: победили только в одном из семи, и бог с ним.

Из зоны Лиги чемпионов мадридский клуб уже не вылетит, а больше бороться ему не за что. «Осасуна», в свою очередь, и мотивацией не обделена, и дома выступает прилично. Команда из Памплоны может попасть в квалификацию Лиги конференций, если займёт восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Сейчас отставание составляет два очка.

Конкурентов много, однако шансы есть, ведь календарь у «Осасуны» попроще будет. Тем более что отличительной чертой команды в этом сезоне является небольшое количество поражений. Побед мало, в основном — ничейные исходы. Однако проигрывает редко. С учётом того, что «Атлетико» на выезде не так уж хорош, часто теряет очки, логично ожидать ничью и на этот раз. 1Х тоже выглядит интересно.