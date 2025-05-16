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«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на пятый матч серии

«Вашингтон» — «Каролина»: прогноз на пятый матч серии
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на пятую игру между «Вашингтоном» и «Каролиной».

Ставка: «Вашингтон» не проиграет в основное вреия за 1.80.

Александр Овечкин и «Вашингтон Кэпиталз» оказались прижаты к стенке по итогам четырёх встреч с «Каролиной Харрикейнз». Один матч, а именно второй домашний, столичный клуб взял, но из-за поражения в первом домашнем и двух гостевых теперь находится в одной неудаче от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Харрикейнз» — крайне неудобный соперник для «Кэпиталз» в последние годы. И данная серия это только подтверждает. Однако в Вашингтоне в пятом матче, когда хозяевам уже отступать некуда, гости наверняка столкнутся с особым давлением. А ведь команда Овечкина не проигрывает в основное время уже пять очных встреч кряду.

Ждём от «Вашингтона» хорошей игры. Как минимум дотянуть до дополнительного времени он сможет. А дальше — на сколько оппонентов хватит. Либо же всё решится раньше, как это было в единственном победном матче «Кэпиталз». В то же время чересчур много голов быть не должно.

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