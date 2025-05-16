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«Челси» — «МЮ»: букмекеры определили фаворита

«Челси» — «МЮ»: букмекеры определили фаворита
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16 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:15 мск. Главный судья — Крис Кавана.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.40, что равно примерно 70% вероятности.

Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

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