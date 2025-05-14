PARI: матч «Интера» с «Барселоной» стал самым крупным футбольным событием в 2025 году

6 мая «Интер» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, победив в ответном полуфинальном матче со счётом 4:3. Букмекерская компания PARI рассказала, как ставили на прошедшее противостояние российские игроки, а также о самых крупных выигрышах и проигрышах.

Первая полуфинальная встреча команд прошла 30 апреля и завершилась со счётом 3:3. «Нерадзурри» были близки к победе и дважды выходили вперёд. Но после удара Рафиньи из-за пределов штрафной площадки мяч попал в перекладину, а затем отскочил от спины вратаря Янна Зоммера и залетел в сетку.

Второй матч получился ещё более напряжённым. «Интер» открыл счёт уже на 21-й минуте и развил успех в конце первого тайма. Тем не менее каталонцы не собирались сдаваться без боя и забили три гола во втором тайме. Казалось, что исход матча предрешён, однако «Интер» сумел совершить камбэк. От поражения миланцев спас защитник Франческо Ачерби, который забил гол на последних минутах основного времени. Игра перешла в овертайм, где команды продолжили борьбу. Точку в противостоянии поставил полузащитник Давиде Фраттези, забивший решающий мяч на 99-й минуте встречи.

Ответный матч между «Интером» и «Барселоной» стал самым крупным футбольным событием в 2025 году. Для сравнения: эта встреча привлекла на 11% больше оборота ставок, чем финал Кубка Испании, в котором «Барселона» обыграла мадридский «Реал» (3:2). Также объём пари на решающую встречу между «Интером» и «Барселоной» на 43% превысил совокупный оборот всех ответных матчей четвертьфинала Лиги Европы.

Кроме того, объём пари на ответный матч команд Симоне Индзаги и Ханс-Дитера Флика на 38% больше, чем на первую полуфинальную встречу. Тем не менее стартовая игра также привлекла много ставок и стала третьим футбольным матчем по обороту пари, принятых PARI в 2025 году.

Как ставили на противостояние «Интер» — «Барселона»

«Барселону» клиенты PARI считали фаворитом ответного матча. На её победу в итоге было принято приблизительно 70% от всего объёма пари на исход встречи. На «Интер» пришлось около 22% оборота, доля ничьей составила примерно 8%.

Перед первым матчем практически все игроки ставили на проход каталонцев в финальный этап турнира — их доля на этом рынке составляла 97%. После встречи команд в Барселоне этот показатель снизился до 85%. Игроки не просто так считали фаворитами сине-гранатовых, ведь в первом матче они существенно превосходили миланцев по всем показателям, начиная от владения мячом и заканчивая точностью пасов.

Наиболее популярными ставками на ответный матч были проход «Барселоны», победа одной из команд, тотал больше 1.5, а также индивидуальный тотал каталонцев больше 1.

Если же брать противостояние команд целиком, то активнее всего игроки ставили на проход сине-гранатовых, победу команд, индивидуальный тотал «Барсы» больше 1.5, а также общий тотал больше 1.5.

Значимые выигрыши и проигрыши

Один из клиентов поставил 400 000 рублей на индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 во втором матче. Ставка была сделана в перерыве, когда «Интер» вёл со счетом 2:0. Сине-гранатовые не подвели, забив два гола уже к середине второго тайма. Выплата составила 1 060 000 рублей.

Другой клиент сделал удачную ставку в лайве на индивидуальный тотал «Интера» больше 1. Поставив 600 000 рублей в начале игры, он забрал выигрыш в размере 948 000 рублей уже в конце первого тайма.

Меньше повезло тем, кто верил в победу «Барселоны». Так, один из клиентов поставил 3 400 000 рублей на то, что каталонцы выиграют в основное время, однако подопечные Ханс-Дитера Флика не оправдали его ожиданий. Крупнейший проигрыш пришёлся на первую встречу команд — один из игроков поставил 5 600 000 рублей на победу сине-гранатовых.

Не обошлось и без крупных выигрышей на экспрессах. Один из клиентов поставил 980 000 рублей на индивидуальный тотал «Интера» больше 1 в первом матче в составе купона из четырёх событий. Три другие ставки пришлись на матчи Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Хотя одно из пари ушло возвратом, остальные события завершились успешно, а выплата составила 6 223 000 рублей.

Отдельно стоит отметить ставки, сделанные в дополнительное время, когда команды шли со счётом 3:3. Один из клиентов поставил 585 000 рублей на то, что на этом отрезке матча будет забит хотя бы один гол. Благодаря точному удару Давиде Фраттези ставка доехала практически мгновенно, принеся клиенту выигрыш в размере 789 750 рублей.

А вот похожая ставка в размере 700 000 рублей оказалась неудачной — автор пари верил, что в овертайме будет забито минимум два гола. Ещё один игрок поставил 753 000 рублей на то, что «Барселона» сумеет выиграть овертайм либо перевести его в серию пенальти.

В целом по итогам приёма пари на полуфинальные матчи между «Интером» и «Барселоной» компания PARI получила прибыль на уровне примерно 20% от всего оборота принятых пари на эти игры.

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