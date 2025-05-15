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«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Ростов».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«Финал Пути регионов. Здесь все решается в одном матче.

У «Спартака» чудовищная весна. Это уже не случайность, это устойчивый тренд. Неудачные первые таймы. «Спартак» проигрывает 0:2.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» — бегущий. Сейчас команда смотрится хорошо. Даже несмотря на поражение в Казани, «Ростов» выглядит убедительно. И, учитывая, как «Ростов» разобрался с «Локомотивом» в полуфинале Пути регионов, можно предположить, что «Спартаку» будет непросто. Впрочем, и «Ростову» против «Спартака» — тоже.

Какой состав выберет Станкович, какой план на игру — пока большая загадка. Это уже не осень, когда все было стабильно. Сейчас постоянные эксперименты, ротации, изменения. И объективные причины для этого есть, и субъективные тоже.

Последняя очная встреча — крупная победа «Спартака», 3:0, с удалением Сутормина. Это было в Ростове-на-Дону. Здесь, в Москве, «Спартак» тоже выиграл крупно — 3:0. Пора бы, наверное, обменяться голами.

Да, статус матча, да, цена ошибки высокая. Но атака «Ростова» может создать немало проблем обороне «Спартака» во главе с Бабичем. И, конечно, у «Спартака» дома обязательно будут свои шансы.

Я жду обмена голами. Мой прогноз — обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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